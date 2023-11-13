Начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области задержали по подозрению в получении взяток при «крышевании» рубки леса

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Следственном комитете рассказали о задержании начальника УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области. Его подозревают во взятках в размере 8 млн рублей за покровительство незаконной рубки леса в Ленинградской области.Как сообщает телеграм-канал Следкома, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).«По предварительным данным, начальник УМВД в период 2020-2022 годов ежемесячно получал от лиц, выполнявших рубку леса на обслуживаемой УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области территории, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство, выражавшееся в обеспечении беспрепятственного осуществления приносящей доход деятельности в виде заготовки леса и реализации древесины. Общая сумма полученных взяток превысила 8 миллионов рублей», – указано в сообщении СК.Сообщается, что в данный момент подозреваемый задержан в порядке 91 статьи УПК РФ, однако селдователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста. Обвинение пока не предъявлено, это произойдет в ближайшее время.Кроме того, сообщается, что сотрудники СК вместе с сотрудниками ФСБ проводят обыски в местах проживания и работы полицейского.