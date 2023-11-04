Первые эвакуированные из Газы в Каир россияне страдают от обезвоживания

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Состояние 70 человек, эвакуированных из Газы в Каир, нормальное, однако обезвоживание зафиксировано у всех – не только у детей, но и у взрослых. Об этом сообщил ТАСС анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, который осматривал россиян после эвакуации.Первые эвакуированные из Газы 70 россиян были доставлены в штаб МЧС РФ в Каире в ночь на понедельник. Их осмотрели врачи, людям предоставили предметы первой необходимости и питание.Уже сегодня россияне должны отправиться в Москву спецрейсом.