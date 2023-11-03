Возрастное ограничение 18+
КС Киргизии пересмотрел свое решение и запретил использовать матчество
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Конституционный суд Киргизии пересмотрел свое решение об использовании матчества.
Напомним, в конце июня суд признал, что дееспособные граждане имеют право выбрать между отчеством и матчеством. При этом имелись в виду «экстраординарные случаи», которые связаны с негативной ролью отца. «Речь шла о правах лиц, переживших жизненные трагедии и получивших психологическую либо физическую травму, или имеющих иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденный судебным актом», — отмечается в решении, опубликованном на сайте Конституционного суда Киргизии.
Тогда в суде признали, что решение коснется незначительной части населения. Однако подчеркнули, что эта небольшая категория граждан должна иметь право выбора между отчеством и матчеством «в соответствии с собственными взглядами и убеждениями, что является показателем степени свободы личности». Кабинету министров Республики было поручено внести изменения в действующее правовое регулирование.
Между тем, решение вызвало негативную реакцию в обществе, говорят в суде. Большинство граждан считают, что матчество «посягает на моральные устои», утверждают в суде. «Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», — говорится в документе. Кроме того, отмечается, что принятое ранее решение «подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию».
В итоге в октябре председатель КС внес представление о пересмотре июньского решения «в части, касающейся института матронима».
Соответствующий пункт о матчестве был исключен.
«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит», — следует из документа.
Напомним, в конце июня суд признал, что дееспособные граждане имеют право выбрать между отчеством и матчеством. При этом имелись в виду «экстраординарные случаи», которые связаны с негативной ролью отца. «Речь шла о правах лиц, переживших жизненные трагедии и получивших психологическую либо физическую травму, или имеющих иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденный судебным актом», — отмечается в решении, опубликованном на сайте Конституционного суда Киргизии.
Тогда в суде признали, что решение коснется незначительной части населения. Однако подчеркнули, что эта небольшая категория граждан должна иметь право выбора между отчеством и матчеством «в соответствии с собственными взглядами и убеждениями, что является показателем степени свободы личности». Кабинету министров Республики было поручено внести изменения в действующее правовое регулирование.
Между тем, решение вызвало негативную реакцию в обществе, говорят в суде. Большинство граждан считают, что матчество «посягает на моральные устои», утверждают в суде. «Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», — говорится в документе. Кроме того, отмечается, что принятое ранее решение «подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию».
В итоге в октябре председатель КС внес представление о пересмотре июньского решения «в части, касающейся института матронима».
Соответствующий пункт о матчестве был исключен.
«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит», — следует из документа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».