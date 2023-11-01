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В Малайзии будут признавать российские ученые степени
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Малайзии решили признавать все ученые степени, которые присуждают в России.
Министерство высшего образования страны «согласилось» принять такое решение, пишет малайзийское издание Bernama, цитируя министра образования страны.
Глава ведомства Мохамед Халед Нордин встретился с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. По данным издания, было подписано восемь «меморандумов о взаимопонимании». Стороны договорились об образовательных программах, «студенческой мобильности» и совместных исследованиях.
Министерство высшего образования страны «согласилось» принять такое решение, пишет малайзийское издание Bernama, цитируя министра образования страны.
Глава ведомства Мохамед Халед Нордин встретился с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. По данным издания, было подписано восемь «меморандумов о взаимопонимании». Стороны договорились об образовательных программах, «студенческой мобильности» и совместных исследованиях.
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