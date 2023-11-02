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В Иркутской области будут судить экс-министра, который вернул в бюджет 490 млн рублей
Фото: Вечерние Ведомости
В Иркутской области будут судить экс-министра имущественных отношений по делу о жилье для детей-сирот.
По версии следствия, бывший глава ведомства «не освоил и вернул в бюджет более 490 млн рублей». В итоге очередь на жилые помещения значительно выросла.
«По версии следствия, фигурант, занимавший должность министра имущественных отношений Иркутской области, зная об имеющейся очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями, в период с 2017 по 2019 годы, превышая должностные полномочия, не освоил и вернул в бюджет денежные средства в общей сумме более 490 млн рублей, предоставленные Министерству имущественных отношений для реализации полномочий по обеспечению указанных категорий лиц жильем. Это привело к значительному увеличению очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями», — сообщили в СК РФ.
Также бывшего министра заподозрили в том, что в 2019 году он способствовал заключению мирового соглашения, по условиям которого «у третьего лица» возникло право аренды на земельный участок более 23 га, находящийся в государственной собственности.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, бывший глава ведомства «не освоил и вернул в бюджет более 490 млн рублей». В итоге очередь на жилые помещения значительно выросла.
«По версии следствия, фигурант, занимавший должность министра имущественных отношений Иркутской области, зная об имеющейся очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями, в период с 2017 по 2019 годы, превышая должностные полномочия, не освоил и вернул в бюджет денежные средства в общей сумме более 490 млн рублей, предоставленные Министерству имущественных отношений для реализации полномочий по обеспечению указанных категорий лиц жильем. Это привело к значительному увеличению очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями», — сообщили в СК РФ.
Также бывшего министра заподозрили в том, что в 2019 году он способствовал заключению мирового соглашения, по условиям которого «у третьего лица» возникло право аренды на земельный участок более 23 га, находящийся в государственной собственности.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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