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В МТС заявили, что отменят плату за раздачу трафика со смартфонов

12.51 Вторник, 7 ноября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
МТС вслед за другими операторами связи отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — сообщил оператор (цитата по «Коммерсанту»).

Дату, с которой плата будет отменена, не уточнили. В компании заявили, что для отмены платы «может потребоваться некоторое время» в связи с «техническими особенностями реализации раздачи».

Напомним, в сентябре Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. 30 октября в ФАС заявили, что три мобильных оператора — «МегаФон», «Билайн» и Теле2 отменяют плату.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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