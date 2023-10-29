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ФАС: три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернет-трафика.
Мегафон, Билайн и Теле2 отчитались об исполнении предупреждения службы, сообщили в ФАС.
Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с 23 октября. «В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче», — добавили в ведомстве.
Теле2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов.
Билайн отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. «В отношении тарифов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы», — говорится в сообщении.
Между тем в МТС уведомили ФАС «об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов», добавили в ФАС.
Напомним, в сентябре ведомство потребовало от операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
Мегафон, Билайн и Теле2 отчитались об исполнении предупреждения службы, сообщили в ФАС.
Мегафон отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с 23 октября. «В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче», — добавили в ведомстве.
Теле2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов.
Билайн отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. «В отношении тарифов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы», — говорится в сообщении.
Между тем в МТС уведомили ФАС «об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов», добавили в ФАС.
Напомним, в сентябре ведомство потребовало от операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
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