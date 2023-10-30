В Москве директор центра суррогатного материнства получил 19,5 лет колонии по делу о торговле детьми

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве огласили приговор по громкому делу в отношении главы центра суррогатного материнства, врачей и самих суррогатных матерей.Все фигуранты получили большие сроки, их обвинили в торговле детьми организованной группой.Так, директор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников приговорен к 19,5 годам колонии строгого режима, передают СМИ из суда.Другие фигуранты дела, среди которых эмбриолог, репродуктолог, акушер-гинеколог, а также две суррогатные матери осуждены на сроки от четырех до 17,5 лет лишения свободы. Одна из суррогатных матерей получила самое мягкое наказание, отбывание срока отложено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.Ранее гособвинитель просил назначить фигурантам сроки от восьми до 20 лет.Добавим, что еще один фигурант дела, эксперт в области репродуктивного права, объявлен в международный розыск.Осужденным вменили 17 эпизодов. По данным следствия, фигуранты с 2014 по 2020 год использовали «вспомогательные репродуктивные технологии» и за вознаграждение передавали детей от суррогатных матерей покупателям, в основном — иностранцам, пишут РИА Новости. Также в СК заявляли, что фигуранты помогали заказчикам вывезти детей за границу.По данным СМИ, директор центра и акушер-гинеколог до оглашения приговора сделали заявление о том, что «дело сфабриковано» и «невозможно продать детей их же родителям». Также они назвали происходящее «абсурдом и беззаконием».Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.