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В Лучегорске шестиклассников заставили делать упражнения в химзащите и противогазах
Фото: прокуратура Приморского края
В приморском Лучегорске шестиклассников заставили делать упражнения на уроке физкультуры в костюмах химзащиты и противогазах.
Прокуратура назвала это «недопустимыми методами воспитания».
В ведомстве уточнили, что такое решение приняла учительница физкультуры. Причем, на тот момент она исполняла обязанности директора школы.
«Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы №4 Пожарского муниципального округа во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сообщает приморская прокуратура.
Прокурор вынес в отношении преподавателя постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 5.57 КоАП (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
Прокуратура назвала это «недопустимыми методами воспитания».
В ведомстве уточнили, что такое решение приняла учительница физкультуры. Причем, на тот момент она исполняла обязанности директора школы.
«Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы №4 Пожарского муниципального округа во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сообщает приморская прокуратура.
Прокурор вынес в отношении преподавателя постановление о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 5.57 КоАП (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
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