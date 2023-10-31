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Boeing-737 вернулся в аэропорт Якутска из-за проблем с автопилотом

10.47 Пятница, 3 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Boeing-737, вылетевший по маршруту Якутск-Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

«У воздушного судна Боинг-737 АК "Якутия", вылетевшего по маршруту Якутск – Москва, обнаружилась неисправность: неустойчивая работа автопилота. Было принято решение о возврате судна в аэропорт вылета», — сообщили в региональном МЧС утром в пятницу.

К месту посадки направили спасателей и пожарных. Позже в ведомстве сообщили о благополучной посадке самолета в аэропорту Якутска.

Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Всего на борту находилось 128 человек — 123 пассажира и пять членов экипажа.

СМИ со ссылкой на представителей аэропорта пишут, что самолет кружил над городом на протяжении двух часов.

Якутская транспортная прокуратура после авиаинцидента начала проверку.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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