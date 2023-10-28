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В МВД хотят обязать участковых проводить профилактическую работу с «экстремистами» и «дискредитаторами»
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД предложили расширить обязанности участковых. Речь идет о постановке на учет и профилактической работе с теми, кто пропагандирует экстремистские взгляды и «дискредитирует органы государственной власти».
Об этом говорится в проекте приказа МВД.
Необходимость таких изменений обусловлены «наличием пробела в организации деятельности по профилактике несогласованных публичных мероприятий, противоречий с положениями законодательных и иных нормативных правовых актов, а также ошибок юридико-технического характера», отмечается в пояснительной записке к проекту.
Так, в МВД предлагают включить дополнительное основание для проведения участковыми профилактической работы с гражданами. Речь о нарушениях по статьям КоАП 20.3 (пропаганда или демонстрирование нацистской символики, символики экстремистских организаций) и 20.33 (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ), «антиобщественная направленность которых обусловлена преследуемыми ими целями: демонстративное нарушение законодательно установленных запретов на распространение экстремистских взглядов и идей, а также дискредитацию органов государственной власти», говорится в пояснении к документу.
Отмечается, что указанные правонарушения «могут совершаться и вне мест проведения публичных мероприятий» (например, в интернете).
Также документ предлагает ставить на профилактический учет тех, кто был наказан за неповиновение требованиям полиции на публичных мероприятиях (ст. 19.3 КоАП).
«Только на прошедших 23 и 31 января, 21 апреля 2021 года публичных мероприятиях задокументировано 299 правонарушений данного вида», — говорится в пояснении.
Добавим, что ведомство обращает внимание и на другие обязанности участковых — «вежливое обращение с гражданами» и «надлежащий внешний вид». Для этого предлагается проводить специальный инструктаж с сотрудниками, алгоритм которого прописан в проекте.
«…Особенно актуальными становятся вопросы вежливого и уважительного обращения с гражданами, поддержания положительного имиджа представителя власти и высокого уровня доверия к нему. Указанные цели невозможно достичь без соблюдения участковым норм делового общения и поддержания надлежащего внешнего вида форменного обмундирования», — говорится в пояснении.
Добавим, что документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения еще 6 октября. Сейчас у документа только два лайка и три дизлайка.
Об этом говорится в проекте приказа МВД.
Необходимость таких изменений обусловлены «наличием пробела в организации деятельности по профилактике несогласованных публичных мероприятий, противоречий с положениями законодательных и иных нормативных правовых актов, а также ошибок юридико-технического характера», отмечается в пояснительной записке к проекту.
Так, в МВД предлагают включить дополнительное основание для проведения участковыми профилактической работы с гражданами. Речь о нарушениях по статьям КоАП 20.3 (пропаганда или демонстрирование нацистской символики, символики экстремистских организаций) и 20.33 (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ), «антиобщественная направленность которых обусловлена преследуемыми ими целями: демонстративное нарушение законодательно установленных запретов на распространение экстремистских взглядов и идей, а также дискредитацию органов государственной власти», говорится в пояснении к документу.
Отмечается, что указанные правонарушения «могут совершаться и вне мест проведения публичных мероприятий» (например, в интернете).
Также документ предлагает ставить на профилактический учет тех, кто был наказан за неповиновение требованиям полиции на публичных мероприятиях (ст. 19.3 КоАП).
«Только на прошедших 23 и 31 января, 21 апреля 2021 года публичных мероприятиях задокументировано 299 правонарушений данного вида», — говорится в пояснении.
Добавим, что ведомство обращает внимание и на другие обязанности участковых — «вежливое обращение с гражданами» и «надлежащий внешний вид». Для этого предлагается проводить специальный инструктаж с сотрудниками, алгоритм которого прописан в проекте.
«…Особенно актуальными становятся вопросы вежливого и уважительного обращения с гражданами, поддержания положительного имиджа представителя власти и высокого уровня доверия к нему. Указанные цели невозможно достичь без соблюдения участковым норм делового общения и поддержания надлежащего внешнего вида форменного обмундирования», — говорится в пояснении.
Добавим, что документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения еще 6 октября. Сейчас у документа только два лайка и три дизлайка.
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