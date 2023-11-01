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Посольство: около 600 россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Около 600 россиян ожидают эвакуации из сектора Газа, сообщили в посольстве России в Израиле.
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала «Звезда».
По его словам, российских дипломатов для проведения всех мероприятий по эвакуации направят из Каира, также планируется задействовать автобусы и самолеты.
Накануне Египет объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. По информации CNN, посредником во время переговоров между Израилем, ХАМАС и Египтом выступил Катар. Сообщается, что соглашение предусматривает «выход всех иностранцев из Газы», однако оно не связано с переговорами о заложниках. Ранее российский посол в Израиле сообщил, что в секторе Газа в качестве заложников могут находиться до шести россиян.
Добавим, что, по последним данным Минздрава Газы, число погибших в результате ударов по сектору Газа превысило 8,8 тысячи.
«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — сказал посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала «Звезда».
По его словам, российских дипломатов для проведения всех мероприятий по эвакуации направят из Каира, также планируется задействовать автобусы и самолеты.
Накануне Египет объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. По информации CNN, посредником во время переговоров между Израилем, ХАМАС и Египтом выступил Катар. Сообщается, что соглашение предусматривает «выход всех иностранцев из Газы», однако оно не связано с переговорами о заложниках. Ранее российский посол в Израиле сообщил, что в секторе Газа в качестве заложников могут находиться до шести россиян.
Добавим, что, по последним данным Минздрава Газы, число погибших в результате ударов по сектору Газа превысило 8,8 тысячи.
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