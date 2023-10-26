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Египет объявил об открытии КПП на границе с сектором Газа для пропуска раненых

14.23 Среда, 1 ноября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Египет объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с сектором Газа.

«Египетские власти объявили об исключительном открытии терминала "Рафаха", чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам», — сообщает агентство Франс Пресс.

По информации CNN, посредником во время переговоров между Израилем, ХАМАС и Египтом выступил Катар. Сообщается, что соглашение предусматривает «выход всех иностранцев из Газы», однако оно не связано с переговорами о заложниках. Ранее российский посол в Израиле сообщил, что в секторе Газа в качестве заложников могут находиться до шести россиян.

По информации в СМИ, к КПП прибыли около 80 машин скорой помощи из Египта.

Ранее издание Times of Israel сообщило, что около КПП «Рафах» размещены десятки единиц военной техники Египта, в том числе танки и бронетехника.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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