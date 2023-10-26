Египет объявил об открытии КПП на границе с сектором Газа для пропуска раненых

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Египет объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с сектором Газа.«Египетские власти объявили об исключительном открытии терминала "Рафаха", чтобы разрешить проход около 90 раненым палестинцам и около 450 лицам с двойным гражданством и иностранцам», — сообщает агентство Франс Пресс.По информации CNN, посредником во время переговоров между Израилем, ХАМАС и Египтом выступил Катар. Сообщается, что соглашение предусматривает «выход всех иностранцев из Газы», однако оно не связано с переговорами о заложниках. Ранее российский посол в Израиле сообщил, что в секторе Газа в качестве заложников могут находиться до шести россиян.По информации в СМИ, к КПП прибыли около 80 машин скорой помощи из Египта.Ранее издание Times of Israel сообщило, что около КПП «Рафах» размещены десятки единиц военной техники Египта, в том числе танки и бронетехника.