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В Рязани убили начальника отдела службы судебных приставов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Прокуратура Рязанской области подтвердила убийство начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району.
Ранее в местных изданиях появилась информация, что глава отдела Сергей Калужский застрелен.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Ход и результаты расследования находятся на контроле», — сообщает региональная прокуратура в четверг
В СК по региону ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела с огнестрельными ранениями.
В местных СМИ пишут, что 2 ноября Калужский должен был присутствовать в суде в качестве ответчика по нескольким делам, которые касаются оспаривания действий судебного пристава-исполнителя. Сообщается, что истцами по этим делам выступают коллекторские компании.
Также СМИ обращают внимание на то, что убийство совпало с профессиональным праздником, День судебного пристава отмечается ежегодно 1 ноября.
Ранее в местных изданиях появилась информация, что глава отдела Сергей Калужский застрелен.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Ход и результаты расследования находятся на контроле», — сообщает региональная прокуратура в четверг
В СК по региону ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела с огнестрельными ранениями.
В местных СМИ пишут, что 2 ноября Калужский должен был присутствовать в суде в качестве ответчика по нескольким делам, которые касаются оспаривания действий судебного пристава-исполнителя. Сообщается, что истцами по этим делам выступают коллекторские компании.
Также СМИ обращают внимание на то, что убийство совпало с профессиональным праздником, День судебного пристава отмечается ежегодно 1 ноября.
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