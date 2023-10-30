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Голикова: среднемесячная зарплата в РФ составила 70,3 тысячи рубля
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Среднемесячная зарплата в РФ выросла на 7,5% за восемь месяцев этого года, утверждает вице-премьер Татьяна Голикова.
«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные — но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля», — сказала Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России (цитата по РИА Новости).
Также вице-премьер рассказала, что в отраслях, которые пострадали от экономических санкций, организована временная занятость для работников, оказавшихся под риском увольнения. Так, в этом году, с ее слов, были организованы общественные работы для 35 тысяч граждан, временное трудоустройство для 45 тысяч.
«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за восемь месяцев официальные — но, тем не менее, за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля», — сказала Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России (цитата по РИА Новости).
Также вице-премьер рассказала, что в отраслях, которые пострадали от экономических санкций, организована временная занятость для работников, оказавшихся под риском увольнения. Так, в этом году, с ее слов, были организованы общественные работы для 35 тысяч граждан, временное трудоустройство для 45 тысяч.
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