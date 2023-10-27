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В Красноярске задержан руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании региона
Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярском крае задержан депутат Заксобрания, глава фракции ЛДПР Александр Глисков.
Об этом сообщается в официальном канале депутата. «Сегодня с утра был задержан лидер нашей команды руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александр Александрович и сейчас в кабинете проводятся обыски», — говорится в сообщении.
Причины задержания неизвестны, пишут коллеги депутата.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона сообщают, что Глисков задержан якобы по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в среду на улице.
Глисков — известный в Красноярске политик, юрист. В сентябре 2023 года участвовал в выборах губернатора и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову.
Об этом сообщается в официальном канале депутата. «Сегодня с утра был задержан лидер нашей команды руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александр Александрович и сейчас в кабинете проводятся обыски», — говорится в сообщении.
Причины задержания неизвестны, пишут коллеги депутата.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона сообщают, что Глисков задержан якобы по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в среду на улице.
Глисков — известный в Красноярске политик, юрист. В сентябре 2023 года участвовал в выборах губернатора и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову.
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