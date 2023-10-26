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Комиссия Госдумы рекомендовала снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова.
Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков. «Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).
Сообщается, что решение по Власову поддержали все члены комиссии, за исключением трех воздержавшихся. По Белоусову — поддержали все, кроме одного воздержавшегося.
Решение передано в Совет ГД. Соответствующие проекты постановлений уже опубликованы в думской базе. «Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Власова Василия Максимовича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 1 ноября 2023 года», — говорится в документе, подписанном председателем комиссии. По депутату Белоусову опубликован аналогичный документ.
Ранее стало известно, что депутатов Власова (ЛДПР) и Белоусова («Справедливая Россия – За правду») хотят досрочно лишить полномочий за прогулы.
Белоусов, напомним, в августе прошлого года по решению Мосгорсуда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение рекордной взятки в три миллиарда рублей. В суд он не явился. После этого был объявлен в розыск. Между тем, он до сих пор в списке депутатов ГД.
Об этом журналистам сообщил первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков. «Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).
Сообщается, что решение по Власову поддержали все члены комиссии, за исключением трех воздержавшихся. По Белоусову — поддержали все, кроме одного воздержавшегося.
Решение передано в Совет ГД. Соответствующие проекты постановлений уже опубликованы в думской базе. «Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Власова Василия Максимовича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 1 ноября 2023 года», — говорится в документе, подписанном председателем комиссии. По депутату Белоусову опубликован аналогичный документ.
Ранее стало известно, что депутатов Власова (ЛДПР) и Белоусова («Справедливая Россия – За правду») хотят досрочно лишить полномочий за прогулы.
Белоусов, напомним, в августе прошлого года по решению Мосгорсуда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение рекордной взятки в три миллиарда рублей. В суд он не явился. После этого был объявлен в розыск. Между тем, он до сих пор в списке депутатов ГД.
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