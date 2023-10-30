Возрастное ограничение 18+
В Соликамске на заводе «Урал» произошел взрыв
Фото: Вечерние Ведомости
Жители Соликамска сообщают о взрыве на заводе «Урал», в соцсетях публикуют фото и видео со столбом дыма над территорией.
В МЧС подтвердили информацию о «хлопке». «В 13.25 (11.25 мск) 31 октября в оперативную дежурную смену поступила информация о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал". Без горения», — говорится в релизе МЧС (цитата по РИА Новости).
Издание Properm.ru со ссылкой на МЧС пишет, что взрыв произошел в здании корпуса №2, в этот момент в здании никого не было. К месту направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники. На работу предприятия взрыв не повлиял, утверждают в МЧС.
В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что в цехе №3 «произошел хлопок», были выбиты окна и двери, пострадавших нет, угрозы населению нет. Цех работает в автоматизированном режиме, заявили в министерстве.
Соликамский завод «Урал» — один из крупнейших заводов боеприпасной отрасли ОПК России, говорится на странице предприятия. Завод входит в концерн «Спецхимия» госкорпорации Ростех. На предприятии производят порох, взрывчатые вещества и гражданские виды продукции — мебельные лаки, эмали, грунтовки и т.п.
В МЧС подтвердили информацию о «хлопке». «В 13.25 (11.25 мск) 31 октября в оперативную дежурную смену поступила информация о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал". Без горения», — говорится в релизе МЧС (цитата по РИА Новости).
Издание Properm.ru со ссылкой на МЧС пишет, что взрыв произошел в здании корпуса №2, в этот момент в здании никого не было. К месту направлены силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц техники. На работу предприятия взрыв не повлиял, утверждают в МЧС.
В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что в цехе №3 «произошел хлопок», были выбиты окна и двери, пострадавших нет, угрозы населению нет. Цех работает в автоматизированном режиме, заявили в министерстве.
Соликамский завод «Урал» — один из крупнейших заводов боеприпасной отрасли ОПК России, говорится на странице предприятия. Завод входит в концерн «Спецхимия» госкорпорации Ростех. На предприятии производят порох, взрывчатые вещества и гражданские виды продукции — мебельные лаки, эмали, грунтовки и т.п.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Избивавший женщину бородач задержан в Екатеринбурге
30 октября 2023
30 октября 2023
Два мотоцикла сгорели ночью в Екатеринбурге
22 октября 2023
22 октября 2023
Верхотурским спасателям пришлось выручать корову
28 октября 2023
28 октября 2023
Расчищать свердловские дороги от снега отправили 48 спецмашин
26 октября 2023
26 октября 2023