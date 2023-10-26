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ХАМАС удерживает в секторе Газа 240 заложников, сообщили СМИ
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
ХАМАС удерживает в секторе Газа 240 заложников.
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛ. По его словам, ведутся ожесточенные бои, в которых «уничтожаются террористы ХАМАС».
Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о третьем этапе военного противостояния и «расширении наземного проникновения в сектор Газа». Освобождение заложников он назвал одной из целей сухопутной операции.
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛ. По его словам, ведутся ожесточенные бои, в которых «уничтожаются террористы ХАМАС».
Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о третьем этапе военного противостояния и «расширении наземного проникновения в сектор Газа». Освобождение заложников он назвал одной из целей сухопутной операции.
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