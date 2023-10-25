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Звезды сериала «Друзья» высказались о смерти Мэттью Перри
Фото: скрин заставки сериала «Друзья»
Актеры сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер высказались в совместном заявлении о смерти Мэттью Перри.
«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто актерами. Мы — семья. Нам так много нужно сказать, но сейчас нам понадобится пауза, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире», — говорится в заявлении актеров, опубликованном изданием People.
Ранее создатели ситкома Дэвид Крейн и Марта Кауффман сказали, что не верят в происходящее и глубоко потрясены смертью любимого друга Мэттью. «Он был блестяще талантливым. Мы всегда будем ценить ту радость, тот свет и ослепительный интеллект, который он привносил не только в работу, но и в жизнь», — сказали создатели сериала.
Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. Официальная причина смерти пока неизвестна.
«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто актерами. Мы — семья. Нам так много нужно сказать, но сейчас нам понадобится пауза, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю. Со временем мы скажем больше, когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире», — говорится в заявлении актеров, опубликованном изданием People.
Ранее создатели ситкома Дэвид Крейн и Марта Кауффман сказали, что не верят в происходящее и глубоко потрясены смертью любимого друга Мэттью. «Он был блестяще талантливым. Мы всегда будем ценить ту радость, тот свет и ослепительный интеллект, который он привносил не только в работу, но и в жизнь», — сказали создатели сериала.
Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. Официальная причина смерти пока неизвестна.
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