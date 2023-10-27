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В Казахстане найдено тело последнего горняка, погибшего при взрыве на шахте
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Карагандинской области в шахте имени Костенко найдено тело последнего, 46-го, шахтера.
Об этом сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства во вторник, пишет Tengrinews.kz. «В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6", — цитирует министра издание. По словам главы ведомства, для идентификации потребуется анализ ДНК.
Заседание правительства началось с минуты молчания.
По данным главы Карагандинской области, в больницах под наблюдением врачей остаются 27 пострадавших шахтеров. Сообщается, что состояние одного из них ближе к тяжелому, у 24 — средней степени тяжести, у двоих — удовлетворительное.
Взрыв метана произошел утром 28 октября. Президент Казахстана после трагедии сменил руководство компании, которой принадлежала шахта. После ЧП в стране был объявлен траур.
Об этом сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства во вторник, пишет Tengrinews.kz. «В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки, предположительно, 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6", — цитирует министра издание. По словам главы ведомства, для идентификации потребуется анализ ДНК.
Заседание правительства началось с минуты молчания.
По данным главы Карагандинской области, в больницах под наблюдением врачей остаются 27 пострадавших шахтеров. Сообщается, что состояние одного из них ближе к тяжелому, у 24 — средней степени тяжести, у двоих — удовлетворительное.
Взрыв метана произошел утром 28 октября. Президент Казахстана после трагедии сменил руководство компании, которой принадлежала шахта. После ЧП в стране был объявлен траур.
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