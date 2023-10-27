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Власти Читы рекомендовали не проводить Хэллоуин в образовательных учреждениях
Фото: Вечерние Ведомости
Чиновники рекомендовали не проводить Хэллоуин в образовательных учреждениях Читы.
В администрации считают, что этот праздник «не популярен в городе».
«Комитетом образования Читы рекомендовано не проводить Хэллоуина в образовательных учреждениях краевой столицы. У нас традиционно проводятся мероприятия, направленные на развитие у детей патриотизма, на сохранение исторического наследия, на сохранение культурных традиций народов Российской Федерации», — сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь комитета образования администрации Читы Гэсэр Раднаев.
Он добавил, что праздник не популярен в городе, в частности, «не популярен среди детей и школьников». «Он не имеет никакого смысла», — считает пресс-секретарь.
На прошлой неделе власти запретили праздновать Хэллоуин в школах Якутии. Чиновники заявили также, что «в школах должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей».
Ранее в ижевской школе вместе Хэллоуина решили провести «тыквенный спас». А власти Краснодара рекомендовали местным предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий.
В администрации считают, что этот праздник «не популярен в городе».
«Комитетом образования Читы рекомендовано не проводить Хэллоуина в образовательных учреждениях краевой столицы. У нас традиционно проводятся мероприятия, направленные на развитие у детей патриотизма, на сохранение исторического наследия, на сохранение культурных традиций народов Российской Федерации», — сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь комитета образования администрации Читы Гэсэр Раднаев.
Он добавил, что праздник не популярен в городе, в частности, «не популярен среди детей и школьников». «Он не имеет никакого смысла», — считает пресс-секретарь.
На прошлой неделе власти запретили праздновать Хэллоуин в школах Якутии. Чиновники заявили также, что «в школах должны проводиться мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей».
Ранее в ижевской школе вместе Хэллоуина решили провести «тыквенный спас». А власти Краснодара рекомендовали местным предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий.
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