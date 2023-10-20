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Власти запретили Хэллоуин в школах Якутии
Фото: Вечерние Ведомости
Власти запретили праздновать Хэллоуин в школах Якутии.
Запрет касается и иных образовательных учреждений, следует из письма регионального Минобразования. Документ, адресованный подведомственным министерству учреждениям, публикуют местные СМИ.
Позже в пресс-службе регионального министерства подтвердили запрет.
«О запрете празднования Хэллоуина в образовательных организациях. Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях», — говорится в письме от имени замминистра.
В документе отмечается, что «в школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны».
Напомним, на этой неделе власти Краснодара рекомендовали местным предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).
А в ижевской школе вместе Хэллоуина решили провести «тыквенный спас».
Запрет касается и иных образовательных учреждений, следует из письма регионального Минобразования. Документ, адресованный подведомственным министерству учреждениям, публикуют местные СМИ.
Позже в пресс-службе регионального министерства подтвердили запрет.
«О запрете празднования Хэллоуина в образовательных организациях. Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях», — говорится в письме от имени замминистра.
В документе отмечается, что «в школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны».
Напомним, на этой неделе власти Краснодара рекомендовали местным предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).
А в ижевской школе вместе Хэллоуина решили провести «тыквенный спас».
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