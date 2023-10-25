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В Башкирии глава фракции КПРФ ушел с поста после скандала с Рудольфом Нуреевым
Фото: Вечерние Ведомости
Глава фракции КПРФ в башкирском парламенте Юнир Кутлугужин покинул свой пост после скандального обсуждения Рудольфа Нуреева.
«...Я решил освободить пост руководителя фракции и сосредоточиться на работе в республиканском комитете КПРФ. С более детальным разъяснением сложившейся ситуации мы выступим после заседания Бюро рескома, которое состоится 1-го ноября», — заявил Кутлугужин на заседании фракции в понедельник.
Он уточнил, что «решил поддержать рекомендацию из Центрального Комитета» и призвал коллег по фракции сделать то же самое.
Решение Кутлугужин также объяснил нежеланием «будоражить ситуацию, которая сложилась после последнего проекта заявления в ГСК РБ», в котором, с его слов, был сделан «упор именно на Указ Президента 9 ноября 2022 г. №809, а не на отдельную историческую личность».
В итоге депутаты-коммунисты освободили его от должности руководителя фракции, сообщили в КПРФ. Фракцию возглавил Вадим Старов.
На прошлой неделе в парламенте Башкирии разгорелся скандал после заявлений КПРФ о том, что продвижение региональными чиновниками имени Рудольфа Нуреева является «открытой пропагандой гомосексуализма». Автор заявления Юнир Кутлугужин заявил, что не все органы власти «прониклись» указом Путина о госполитике в сфере «традиционных ценностей». Он назвал Нуреева «развращенным западной культурой суперэгоистом», который якобы никогда не считал Башкортостан своей родиной.
Спикер Госсобрания в ответ на эти заявления высказался о попытке очернить имя и полить грязью выдающегося человека.
В свою очередь представитель КПРФ, зампредседателя Госсобрания Вадим Старов назвал данную ситуацию «недоразумением» и заявил, что во фракции КПРФ этот вопрос «не был согласован».
«...Я решил освободить пост руководителя фракции и сосредоточиться на работе в республиканском комитете КПРФ. С более детальным разъяснением сложившейся ситуации мы выступим после заседания Бюро рескома, которое состоится 1-го ноября», — заявил Кутлугужин на заседании фракции в понедельник.
Он уточнил, что «решил поддержать рекомендацию из Центрального Комитета» и призвал коллег по фракции сделать то же самое.
Решение Кутлугужин также объяснил нежеланием «будоражить ситуацию, которая сложилась после последнего проекта заявления в ГСК РБ», в котором, с его слов, был сделан «упор именно на Указ Президента 9 ноября 2022 г. №809, а не на отдельную историческую личность».
В итоге депутаты-коммунисты освободили его от должности руководителя фракции, сообщили в КПРФ. Фракцию возглавил Вадим Старов.
На прошлой неделе в парламенте Башкирии разгорелся скандал после заявлений КПРФ о том, что продвижение региональными чиновниками имени Рудольфа Нуреева является «открытой пропагандой гомосексуализма». Автор заявления Юнир Кутлугужин заявил, что не все органы власти «прониклись» указом Путина о госполитике в сфере «традиционных ценностей». Он назвал Нуреева «развращенным западной культурой суперэгоистом», который якобы никогда не считал Башкортостан своей родиной.
Спикер Госсобрания в ответ на эти заявления высказался о попытке очернить имя и полить грязью выдающегося человека.
В свою очередь представитель КПРФ, зампредседателя Госсобрания Вадим Старов назвал данную ситуацию «недоразумением» и заявил, что во фракции КПРФ этот вопрос «не был согласован».
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