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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти
Фото: МЧС России
Число пострадавших при пожаре на АЗС в подмосковных Химках выросло до пяти.
Четыре человека в больнице.
«По уточненной информации, в Химках на пожаре число пострадавших возросло до 5 человек, четверо из которых госпитализированы», — сообщили в МЧС. О состоянии пострадавших не сообщается.
По данным ведомства, на АЗС произошла разгерметизация емкости с пропаном.
«Горели паллеты, бытовки и 5 авто на площади 60 квадратных метров», — добавили в МЧС. Пожар произошел утром в понедельник.
Четыре человека в больнице.
«По уточненной информации, в Химках на пожаре число пострадавших возросло до 5 человек, четверо из которых госпитализированы», — сообщили в МЧС. О состоянии пострадавших не сообщается.
По данным ведомства, на АЗС произошла разгерметизация емкости с пропаном.
«Горели паллеты, бытовки и 5 авто на площади 60 квадратных метров», — добавили в МЧС. Пожар произошел утром в понедельник.
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