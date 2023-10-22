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МЧС: на АЗС возле аэропорта Шереметьево в Подмосковье произошел пожар
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На АЗС в Подмосковье недалеко от аэропорта Шереметьево произошел пожар.
По информации МЧС, загорелся резервуар для хранения газа. «30.10.2023 в 08.10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании газгольдера на АЗС в городском округе Химки, улица Клязьма, 1 Г», — сообщили в МЧС по региону.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, открытое горение на данный момент ликвидировано.
СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что также загорелись две машины (по другой информации — пять) и бытовки.
Сообщается, что пострадали два человека. Официальной информации о пострадавших пока нет.
В экстренных службах предварительной причиной пожара называют разгерметизацию емкости с пропаном. Очевидцы в соцсетях сообщают, что возгоранию предшествовал взрыв.
По информации МЧС, загорелся резервуар для хранения газа. «30.10.2023 в 08.10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании газгольдера на АЗС в городском округе Химки, улица Клязьма, 1 Г», — сообщили в МЧС по региону.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, открытое горение на данный момент ликвидировано.
СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что также загорелись две машины (по другой информации — пять) и бытовки.
Сообщается, что пострадали два человека. Официальной информации о пострадавших пока нет.
В экстренных службах предварительной причиной пожара называют разгерметизацию емкости с пропаном. Очевидцы в соцсетях сообщают, что возгоранию предшествовал взрыв.
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