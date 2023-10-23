Возрастное ограничение 18+
МВД: задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД заявили о задержании 60 участников беспорядков, которые произошли накануне в аэропорту Махачкалы.
«Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.
По уточненным данным, в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, они получили различные телесные повреждения. Двое из них в больнице.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что во время массовых беспорядков ранения получили более двадцати человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Накануне на территории международного аэропорта «Махачкала» имени Амет-Хана Султана «группой лиц были спровоцированы массовые беспорядки». Cотни людей прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива. По информации в местных СМИ, участники беспорядков «искали евреев и граждан Израиля», проверяли паспорта и выкрикивали антисемитские лозунги. После беспорядков аэропорт был закрыт.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. В МВД утверждают, что «в настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка».
Глава Дагестана Меликов ранее осудил произошедшее. «Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, – грубое нарушение закона! Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали <...> Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт!», — написал Меликов в телеграм-канале.
Он добавил, что «все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине».
«Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.
По уточненным данным, в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, они получили различные телесные повреждения. Двое из них в больнице.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что во время массовых беспорядков ранения получили более двадцати человек, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Накануне на территории международного аэропорта «Махачкала» имени Амет-Хана Султана «группой лиц были спровоцированы массовые беспорядки». Cотни людей прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива. По информации в местных СМИ, участники беспорядков «искали евреев и граждан Израиля», проверяли паспорта и выкрикивали антисемитские лозунги. После беспорядков аэропорт был закрыт.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. В МВД утверждают, что «в настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка».
Глава Дагестана Меликов ранее осудил произошедшее. «Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, – грубое нарушение закона! Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали <...> Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт!», — написал Меликов в телеграм-канале.
Он добавил, что «все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под Ревдой столкнулись легковушка и рейсовый автобус
23 октября 2023
23 октября 2023
Два пешехода пострадали в Ревде из-за пьяного водителя
25 октября 2023
25 октября 2023
Две серьёзных автоаварии произошли в Берёзовском за полдня
25 октября 2023
25 октября 2023