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В ГД предложили законодательно закрепить статус эмбриона
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона.
Об этом заявил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев на круглом столе в ГД на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».
«У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо», — сказал депутат (цитата по РИА Новости).
По мнению парламентариев, такая мера приведет к уменьшению числа абортов.
Также депутаты предложили закрепить, что мать и отец имеют равные права к принятию решения об аборте. Предлагается (при условии зарегистрированного брака), что аборты будут проводить при согласии не только матери, но и отца.
Член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины «при сроке до восьми недель включительно после обязательного проведения УЗИ и демонстрации сердцебиения плода человека матери», пишет ТАСС. Сейчас законодательством такой срок определяется до 12 недель.
Напомним, в последнее время в России фиксируют рекордные продажи противозачаточных таблеток. В период с января по сентябрь 2023 года россияне приобрели такие препараты на сумму более 20,7 млрд рублей. Это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет.
Об этом заявил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев на круглом столе в ГД на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».
«У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо», — сказал депутат (цитата по РИА Новости).
По мнению парламентариев, такая мера приведет к уменьшению числа абортов.
Также депутаты предложили закрепить, что мать и отец имеют равные права к принятию решения об аборте. Предлагается (при условии зарегистрированного брака), что аборты будут проводить при согласии не только матери, но и отца.
Член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины «при сроке до восьми недель включительно после обязательного проведения УЗИ и демонстрации сердцебиения плода человека матери», пишет ТАСС. Сейчас законодательством такой срок определяется до 12 недель.
Напомним, в последнее время в России фиксируют рекордные продажи противозачаточных таблеток. В период с января по сентябрь 2023 года россияне приобрели такие препараты на сумму более 20,7 млрд рублей. Это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет.
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