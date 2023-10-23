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В Челябинске шины можно купить с доставкой
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Автомобильные шины являются одним из самых востребованных и пользующихся постоянным спросом товаров. Ведь с каждым годом число транспортных средств на дорогах растет, поэтому у водителей возникает вопрос своевременной замены резины. Вы можете выгодно и удобно купить шины в Челябинске с доставкой и гарантией в «Маркет-Шина.ру Вианор».
Автомобильная резина подбирается строго по сезону и особенностям эксплуатации. В зависимости от первого типа выделяют следующие основные категории покрышек:
1. Летние шины. Используются, когда температура на улице составляет от +5 градусов Цельсия и выше. Их подбирают с учетом степени сцепления с влажным и сухим покрытием, допустимой нагрузке и индексу скорости.
Также обращается внимание на устойчивость к износу. Особое строение протектора способствует быстрой очистке пятна контакта, а также сводит к минимуму эффект аквапланирования и повышает амортизационные свойства;
2. Зимние шины. Отличаются улучшенным сцеплением с дорожным покрытием, укрытым снегом, а также обледенелыми участками пути. В отличие от летних шин, зимние модели имеют массивные блоки, характерный рисунок протектора, иногда шипы (если речь идет о шипованных моделях), а также специальный состав резиновой смеси и температуру эксплуатации.
Согласно рекомендациям производителей, использовать зимние шины допускается при температуре не выше +7 градусов Цельсия.
Чтобы безошибочно подобрать автомобильные шины, необходимо обратить внимание на несколько основных факторов:
1. Сезон эксплуатации. В продаже есть летние, зимние и всесезонные модели.
2. Марка и модель автомобиля. Сегодня можно подобрать готовый комплект из дисков и резины для конкретной марки авто либо купить их по отдельности. Для этого можно воспользоваться поисковыми фильтрами и указать параметры своей машины.
3. Технические характеристики резины. У каждой серии автомобильных шин имеется профиль – то есть, фактические размеры. Широкие шины используются преимущественно летом, чтобы минимизировать пробуксовку и исключить резкие повороты во время вождения, а также уменьшить интенсивность их нагрева. Более узкие образцы отлично показывают себя в зимний период.
Еще на этапе подбора шин следует обращать внимание на дизайн протектора. Это очень важный момент, который определяет сцепление покрышек с дорожным покрытием в разных условиях. К примеру, после обильных осадков лучше показывают себя протекторы с массивными водоотводными канавками.
Сезон применения и классификация шин
Автомобильная резина подбирается строго по сезону и особенностям эксплуатации. В зависимости от первого типа выделяют следующие основные категории покрышек:
1. Летние шины. Используются, когда температура на улице составляет от +5 градусов Цельсия и выше. Их подбирают с учетом степени сцепления с влажным и сухим покрытием, допустимой нагрузке и индексу скорости.
Также обращается внимание на устойчивость к износу. Особое строение протектора способствует быстрой очистке пятна контакта, а также сводит к минимуму эффект аквапланирования и повышает амортизационные свойства;
2. Зимние шины. Отличаются улучшенным сцеплением с дорожным покрытием, укрытым снегом, а также обледенелыми участками пути. В отличие от летних шин, зимние модели имеют массивные блоки, характерный рисунок протектора, иногда шипы (если речь идет о шипованных моделях), а также специальный состав резиновой смеси и температуру эксплуатации.
Согласно рекомендациям производителей, использовать зимние шины допускается при температуре не выше +7 градусов Цельсия.
Как выбрать шины
Чтобы безошибочно подобрать автомобильные шины, необходимо обратить внимание на несколько основных факторов:
1. Сезон эксплуатации. В продаже есть летние, зимние и всесезонные модели.
2. Марка и модель автомобиля. Сегодня можно подобрать готовый комплект из дисков и резины для конкретной марки авто либо купить их по отдельности. Для этого можно воспользоваться поисковыми фильтрами и указать параметры своей машины.
3. Технические характеристики резины. У каждой серии автомобильных шин имеется профиль – то есть, фактические размеры. Широкие шины используются преимущественно летом, чтобы минимизировать пробуксовку и исключить резкие повороты во время вождения, а также уменьшить интенсивность их нагрева. Более узкие образцы отлично показывают себя в зимний период.
Еще на этапе подбора шин следует обращать внимание на дизайн протектора. Это очень важный момент, который определяет сцепление покрышек с дорожным покрытием в разных условиях. К примеру, после обильных осадков лучше показывают себя протекторы с массивными водоотводными канавками.
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