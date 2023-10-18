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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых.
«Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В ЦБ РФ заявили, что текущее инфляционное давление «значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России». «Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования», — сообщили в ЦБ.
Отмечается, что в этих условиях требуется обеспечить «дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики».
«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — заявили в ЦБ РФ.
Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция «сложится в диапазоне 7,0–7,5%».
«Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В ЦБ РФ заявили, что текущее инфляционное давление «значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России». «Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования», — сообщили в ЦБ.
Отмечается, что в этих условиях требуется обеспечить «дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики».
«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — заявили в ЦБ РФ.
Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция «сложится в диапазоне 7,0–7,5%».
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