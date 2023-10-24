В Египте в курортном городе Таба упал беспилотник, пострадали шесть человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В египетском курортном городе Таба упал «неизвестный беспилотник», пострадали шесть человек.Об этом в соцсетях сообщил представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез Гариб. По его данным, БПЛА упал сегодня утром рядом с больницей. Пострадавшие получили легкие травмы и уже выписаны из больницы, добавил он. Сообщается, что инцидент расследуется.Ранее местные СМИ сообщили, что в Табе «упала ракета» и попала в здание скорой помощи.Курортный город Таба (Южный Синай) находится около египетско-израильской границы.Также в пятницу местные телеканалы сообщили, что в другом курортном городе Нувейба якобы упал «неизвестный объект» возле электростанции. Город расположен к югу от Табы на берегу Акабского залива Красного моря.