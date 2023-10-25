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С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 27 журналистов

13.06 Пятница, 27 октября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) опубликовал новые данные о жертвах среди сотрудников СМИ с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По данным организации, с седьмого по 26 октября погибли по меньшей мере 27 сотрудников СМИ. В организации постоянно получают новые сведения о погибших и пропавших без вести, эти данные проверяются и обновляются.

«Подтверждена гибель 27 журналистов: 22 палестинцев, 4 израильтян и 1 ливанец. Сообщается, что восемь журналистов получили ранения, 9 журналистов пропали без вести или задержаны», — говорится в релизе организации.

В комитете отмечают, что в отношении сотрудников СМИ продолжающиеся «нападения, аресты, угрозы, цензура и убийства членов семей».

«CPJ подчеркивает, что журналисты — это гражданские лица, выполняющие важную работу во время кризиса, и они не должны подвергаться нападкам со стороны воюющих сторон. Журналисты всего региона идут на большие жертвы, чтобы освещать этот душераздирающий конфликт», — сказал Шериф Мансур, координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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