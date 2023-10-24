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В Омске будут судить инженера-химика, который на рабочем месте производил психотропные вещества
Фото: Вечерние Ведомости
В Омске будут судить инженера-химика, который, по версии следствия, на своем рабочем месте производил психотропные вещества.
По данным полиции, 34-летний омич работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий, где занимался разработкой технических смазочных материалов.
«Имея профильное образование и владея достаточными познаниями в области химии, фигурант на рабочем месте самостоятельно производил психотропные вещества. Для этого заказал через сеть Интернет все необходимые реактивы и вещества. На работе, во время отсутствия коллег, на электрической плите он изготовлял прекурсоры для последующего производства запрещенных к обороту веществ и сбыта их своим знакомым», — сообщили в полиции.
У химика изъяли свыше 40 граммов амфетамина, несколько доз марихуаны и героина, добавили в главке.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет», — говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, 34-летний омич работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий, где занимался разработкой технических смазочных материалов.
«Имея профильное образование и владея достаточными познаниями в области химии, фигурант на рабочем месте самостоятельно производил психотропные вещества. Для этого заказал через сеть Интернет все необходимые реактивы и вещества. На работе, во время отсутствия коллег, на электрической плите он изготовлял прекурсоры для последующего производства запрещенных к обороту веществ и сбыта их своим знакомым», — сообщили в полиции.
У химика изъяли свыше 40 граммов амфетамина, несколько доз марихуаны и героина, добавили в главке.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20-ти лет», — говорится в сообщении полиции.
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