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СК: в Москве из военкомата сбежали двое уроженцев Таджикистана
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве из военкомата сбежали двое уроженцев Таджикистана, которые были призваны на срочную службу.
Это произошло еще 22 октября. Как уточнили в столичном СК, два призывника 2004 и 2005 года рождения получили гражданство РФ в 2019 и 2022 году соответственно.
«Молодые люди были призваны на срочную военную службу. 22 октября 2023 года фигуранты, находясь в Сборочном пункте военного комиссариата города Москвы для последующей отправки к месту ее прохождения, покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении», — сообщили в ведомстве.
Сбежавших граждан разыскивают. Возбуждены два уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы.
Это произошло еще 22 октября. Как уточнили в столичном СК, два призывника 2004 и 2005 года рождения получили гражданство РФ в 2019 и 2022 году соответственно.
«Молодые люди были призваны на срочную военную службу. 22 октября 2023 года фигуранты, находясь в Сборочном пункте военного комиссариата города Москвы для последующей отправки к месту ее прохождения, покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении», — сообщили в ведомстве.
Сбежавших граждан разыскивают. Возбуждены два уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы.
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