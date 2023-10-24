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Минсельхоз предложил запретить вывоз яиц из России, чтобы сдержать рост цен

14.22 Четверг, 26 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Минсельхоз предложил на полгода запретить вывоз яиц из России, чтобы сдержать рост цен и не допустить дефицита.

Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее министерство предложило аналогичные меры в отношении мяса кур.

«В настоящий момент в РФ отмечается существенный рост внутренних цен на яйца птицы. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России рост к соответствующему периоду прошлого года составил 24%», — говорится в обосновании к предложению ведомства.

Чиновники утверждают, что эта ситуация связана прежде всего «с ростом себестоимости производства данной продукции на фоне высокого курса доллара США», кроме того, текущая ситуация «способствует чрезмерной привлекательности вывоза данной продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок».

«Учитывая изложенное, в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз пищевого яйца птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», — говорится в обосновании проекта.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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