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Басманный суд арестовал двух следователей по особо важным делам СК
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Басманный суд в Москве арестовал двух следователей по особо важным делам. Оба проходят по делу о взятке в 10 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на суд.
По данным агентства, речь о следователях второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СК РФ по Московской области.
Одному из них предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму — в посредничестве. Оба заключены под стражу до 18 декабря.
Агентство со ссылкой на источник пишет, что фигуранты занимались расследованиями киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Другие детали дела не сообщаются.
По данным агентства, речь о следователях второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СК РФ по Московской области.
Одному из них предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму — в посредничестве. Оба заключены под стражу до 18 декабря.
Агентство со ссылкой на источник пишет, что фигуранты занимались расследованиями киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Другие детали дела не сообщаются.
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