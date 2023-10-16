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Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от ковида
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Вакцина «Спутник V» перестала защищать от ковида «просто совсем», сказал в интервью «Газете.ру» Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
По его словам, исходный «Спутник V» защищал в течение первых двух лет (с момента регистрации и до июля 2022 года). Однако эффективность вакцины стала резко падать с появлением новых штаммов.
«Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем», — заявил Гинцбург.
По его мнению, еще летом прошлого года «надо было менять антигенный состав вакцины».
Сейчас в Москве проходят клинические испытания «Спутника V», адаптированного под «кракен». В гражданский оборот новый вариант вакцины может поступить к марту 2024 года, пишет издание.
По мнению Гинцбурга, пандемия не закончилась. Болезнь протекает легче, но вирус, как и прежде, проникает в большинство человеческих клеток, говорит он. «Отдаленные последствия при длительном COVID-19 остались теми же. То есть количество инфарктов, инсультов, которые возникают благодаря инфицированию этим вирусом, нисколько не уменьшилось», — сказал Гинцбург.
По его словам, исходный «Спутник V» защищал в течение первых двух лет (с момента регистрации и до июля 2022 года). Однако эффективность вакцины стала резко падать с появлением новых штаммов.
«Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился "омикрон" 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем», — заявил Гинцбург.
По его мнению, еще летом прошлого года «надо было менять антигенный состав вакцины».
Сейчас в Москве проходят клинические испытания «Спутника V», адаптированного под «кракен». В гражданский оборот новый вариант вакцины может поступить к марту 2024 года, пишет издание.
По мнению Гинцбурга, пандемия не закончилась. Болезнь протекает легче, но вирус, как и прежде, проникает в большинство человеческих клеток, говорит он. «Отдаленные последствия при длительном COVID-19 остались теми же. То есть количество инфарктов, инсультов, которые возникают благодаря инфицированию этим вирусом, нисколько не уменьшилось», — сказал Гинцбург.
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