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В Волгоградской области в жилой пятиэтажке произошел взрыв и пожар
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
В Котельниково Волгоградской области в жилой пятиэтажке произошел взрыв.
Об этом сообщили местные издания со ссылкой на очевидцев. Предположительно, взорвался бытовой газ.
В МЧС подтвердили пожар в двух квартирах, причина возгорания устанавливается.
«В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме в двух квартирах на пятом этаже здания горели домашние вещи на площади 96 кв.м. Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 11.45 ч. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается», — сообщили в МЧС.
Жильцов дома эвакуировали. В СМИ появилась информация об одном погибшем, официального подтверждения этих данных нет.
В комитете здравоохранения сообщили, что пострадавший мужчина госпитализирован в отделение реанимации районной больницы.
Об этом сообщили местные издания со ссылкой на очевидцев. Предположительно, взорвался бытовой газ.
В МЧС подтвердили пожар в двух квартирах, причина возгорания устанавливается.
«В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме в двух квартирах на пятом этаже здания горели домашние вещи на площади 96 кв.м. Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 11.45 ч. Есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается», — сообщили в МЧС.
Жильцов дома эвакуировали. В СМИ появилась информация об одном погибшем, официального подтверждения этих данных нет.
В комитете здравоохранения сообщили, что пострадавший мужчина госпитализирован в отделение реанимации районной больницы.
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