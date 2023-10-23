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Суд в Казани отправил в СИЗО редактора «Радио Свобода»*
Фото: Вечерние Ведомости
Суд в Казани отправил редактора «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву в СИЗО.
Журналистку подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по закону «об иностранных агентах» (непредоставление документов для включения в реестр). Ранее коллеги обращали внимание на то, что Минюст РФ «по своей инициативе» не включал журналистку в реестр.
Статья, по которой ее подозревают (ч.3 ст. 330.1 УК РФ) — «Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ».
Заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Советский районный суд арестовал журналистку до 5 декабря.
Напомним, она была задержана 18 октября.
Ранее, в июне, она была задержана и оштрафована за недекларирование американского гражданства. У нее были изъяты оба паспорта.
*Минюст РФ признал СМИ-иноагентом
Журналистку подозревают в уклонении от исполнения обязанностей по закону «об иностранных агентах» (непредоставление документов для включения в реестр). Ранее коллеги обращали внимание на то, что Минюст РФ «по своей инициативе» не включал журналистку в реестр.
Статья, по которой ее подозревают (ч.3 ст. 330.1 УК РФ) — «Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ».
Заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Советский районный суд арестовал журналистку до 5 декабря.
Напомним, она была задержана 18 октября.
Ранее, в июне, она была задержана и оштрафована за недекларирование американского гражданства. У нее были изъяты оба паспорта.
*Минюст РФ признал СМИ-иноагентом
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Маньяка-рецидивиста из Екатеринбурга все-таки отправили в СИЗО
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23 октября 2023