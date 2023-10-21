СК проверяет хабаровскую школу после видео с избиением в кадетском классе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

СК и прокуратура проверяют руководство школы в хабаровском поселке Заветы Ильича.Ранее в местных пабликах и СМИ появилась видеозапись, на которой, как сообщается, ученик кадетского класса бросает одноклассника на пол и бьет скрученным гимнастическим ковром. В местных изданиях пишут, что мальчику девять лет. В этот момент учителя в кадетском классе военно-морской направленности не было, пишут СМИ.Позже основанием для проверки стало видео из этой же школы, на котором подростки унижают ученицу. Девочку заставляли извиняться на коленях, сложив ладони.После публикации видео региональная прокуратура инициировала проверку. Также СК проверяет руководство школы.