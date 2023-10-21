Возрастное ограничение 18+
СК проверяет хабаровскую школу после видео с избиением в кадетском классе
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
СК и прокуратура проверяют руководство школы в хабаровском поселке Заветы Ильича.
Ранее в местных пабликах и СМИ появилась видеозапись, на которой, как сообщается, ученик кадетского класса бросает одноклассника на пол и бьет скрученным гимнастическим ковром. В местных изданиях пишут, что мальчику девять лет. В этот момент учителя в кадетском классе военно-морской направленности не было, пишут СМИ.
Позже основанием для проверки стало видео из этой же школы, на котором подростки унижают ученицу. Девочку заставляли извиняться на коленях, сложив ладони.
После публикации видео региональная прокуратура инициировала проверку. Также СК проверяет руководство школы.
Ранее в местных пабликах и СМИ появилась видеозапись, на которой, как сообщается, ученик кадетского класса бросает одноклассника на пол и бьет скрученным гимнастическим ковром. В местных изданиях пишут, что мальчику девять лет. В этот момент учителя в кадетском классе военно-морской направленности не было, пишут СМИ.
Позже основанием для проверки стало видео из этой же школы, на котором подростки унижают ученицу. Девочку заставляли извиняться на коленях, сложив ладони.
После публикации видео региональная прокуратура инициировала проверку. Также СК проверяет руководство школы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего мальчика
21 октября 2023
21 октября 2023
В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp
23 октября 2023
23 октября 2023
Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
15 октября 2023
15 октября 2023