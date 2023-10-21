Возрастное ограничение 18+

СК проверяет хабаровскую школу после видео с избиением в кадетском классе

13.28 Понедельник, 23 октября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
СК и прокуратура проверяют руководство школы в хабаровском поселке Заветы Ильича.

Ранее в местных пабликах и СМИ появилась видеозапись, на которой, как сообщается, ученик кадетского класса бросает одноклассника на пол и бьет скрученным гимнастическим ковром. В местных изданиях пишут, что мальчику девять лет. В этот момент учителя в кадетском классе военно-морской направленности не было, пишут СМИ.

Позже основанием для проверки стало видео из этой же школы, на котором подростки унижают ученицу. Девочку заставляли извиняться на коленях, сложив ладони.

После публикации видео региональная прокуратура инициировала проверку. Также СК проверяет руководство школы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего мальчика
21 октября 2023
В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp
23 октября 2023
Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
15 октября 2023
На мужчину в подъезде многоквартирного дома в Сосьве обрушился потолок
16 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:39 Дорожники предупредили о ремонтных работах на свердловской трассе Р-242
14:08 В Серове будут судить местного жителя за ложный донос об угоне машины
13:32 Свердловские власти объявили завершение пожароопасного сезона
13:03 Маньяка-рецидивиста из Екатеринбурга все-таки отправили в СИЗО
12:35 Под Ревдой столкнулись легковушка и рейсовый автобус
12:08 Госавтоинспекция закрыла движение по трассе Первоуральск – Шаля
11:38 В Екатеринбурге прошла встреча уральских тестировщиков ОС «Аврора»
11:34 Под угрозой лишения свободы любитель пьяной езды выплатил уголовный штраф
11:06 Водители заявили о дефиците бензина на заправках Екатеринбурга
10:38 В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp
10:00 Росавиация разрешила два рейса в неделю из Екатеринбурга на Хайнань
09:32 Свердловское УГИБДД предупреждает о возможном обледенении дорог
21:00 За рулём своего автомобиля умер экс-командир свердловского полка ДПС
18:55 Автоинспекторы Верхней Пышмы нашли перевернувшуюся иномарку со спящей женщиной
17:46 На следующей неделе в Екатеринбурге установится минусовая температура
16:49 В ночном столкновении двух иномарок под Краснотурьинском погиб человек
15:57 «Урал» разгромно проиграл «Сочи» дома и продлил свою безвыигрышную серию
14:45 В Музее истории Екатеринбурга научат изучать свой род
13:47 Сбившая на Уралмаше ребёнка машина разыскивается в Екатеринбурге
13:23 Жители Каменска-Уральского увидели недостатки в благоустроенной территории
11:23 Два мотоцикла сгорели ночью в Екатеринбурге
10:32 В Камышловском районе ищут обидчиков Бэмби
19:20 В Верхней Пышме открыли памятник учителям
18:29 Пропавший мальчик зависал в «Гринвиче»
18:18 Спортивные семьи со всей страны приехали в Верхнюю Пышму на соревнования
Все новости
14:37 В Волгоградской области в жилой пятиэтажке произошел взрыв и пожар
13:40 Суд в Казани отправил в СИЗО редактора «Радио Свобода»*
13:28 СК проверяет хабаровскую школу после видео с избиением в кадетском классе
12:51 Рынок труда в РФ ежегодно «теряет» около 100 тысяч молодых работников
11:59 Исследование: 13% россиян, имеющих кредит, обращаются к микрозаймам
11:38 Власти Бурятии намерены в 5-10 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными
10:46 В Аргентине во второй тур президентских выборов выходят Серхио Масса и Хавьер Милей
10:10 Опрос: 45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
20:38 В московском автосалоне МАС Моторс можно купить новый Kia Rio
18:14 Посол: число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20
17:34 Жительница Башкирии нашла белый гриб весом почти в килограмм
16:41 В Москве полицейский борец с коррупцией арестован по делу о крупной взятке
15:37 В Самаре после нескольких драк подростков и мигрантов задержаны 7 человек
14:50 МИД РФ: около тысячи россиян и граждан стран СНГ запросили эвакуацию с Ближнего Востока
13:45 Опрос: менее половины россиян поддерживают запрет на использование животных в цирках
12:55 В Италии проходит общенациональная забастовка работников транспорта
12:10 Прокуратура: на Дальнем Востоке выявлено 700 фактов взяточничества с начала года
11:32 СК: в Иркутской области арестован мэр города Тулуна
11:01 Армия Израиля объявила об эвакуации жителей города на границе с Ливаном
10:48 Пассажирский Боинг-737 вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
18:00 ГД в I чтении приняла поправки о наказании за «дискредитацию» добровольцев Росгвардии
17:02 В Минске отец приговорен к расстрелу за убийство ребенка, мать получила 25 лет колонии
16:22 Путин заявил, что к 2030 году 70% россиян должны быть вовлечены в занятия спортом
15:30 В Сургуте из зала суда сбежал полицейский, обвиняемый в избиении задержанных
13:48 Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK