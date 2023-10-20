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В Аргентине во второй тур президентских выборов выходят Серхио Масса и Хавьер Милей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Аргентине во второй тур президентских выборов выходят министр экономики, кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый кандидат Хавьер Милей.
Масса набирает 36,68%, Милей — 29,98%, пишет аргентинское агентство telam после подсчета 98% голосов.
Ранее сообщалось, что в случае победы Массы Аргентина может вступить в БРИКС.
Милей, который называет себя «анархо-капиталистом», в ходе предвыборной гонки заявил, что намерен сделать национальной валютой доллар США. Он угрожал закрыть Центробанк Аргентины и ликвидировать десять министерств. Также известно, что Милей — противник абортов и полового воспитания в школах.
Добавим, что выборы проходят на фоне экономического кризиса в стране.
Второй тур состоится 19 ноября.
Масса набирает 36,68%, Милей — 29,98%, пишет аргентинское агентство telam после подсчета 98% голосов.
Ранее сообщалось, что в случае победы Массы Аргентина может вступить в БРИКС.
Милей, который называет себя «анархо-капиталистом», в ходе предвыборной гонки заявил, что намерен сделать национальной валютой доллар США. Он угрожал закрыть Центробанк Аргентины и ликвидировать десять министерств. Также известно, что Милей — противник абортов и полового воспитания в школах.
Добавим, что выборы проходят на фоне экономического кризиса в стране.
Второй тур состоится 19 ноября.
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