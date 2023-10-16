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Посол: число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20

18.14 Пятница, 20 октября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20.

Об этом в пятницу сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

По его данным, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в МИД РФ заявили, что около одной тысячи российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны военного конфликта на Ближнем Востоке.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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