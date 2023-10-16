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Посол: число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20.
Об этом в пятницу сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
По его данным, еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Ранее в МИД РФ заявили, что около одной тысячи российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны военного конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом в пятницу сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
По его данным, еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Ранее в МИД РФ заявили, что около одной тысячи российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны военного конфликта на Ближнем Востоке.
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