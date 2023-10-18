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МИД РФ: около тысячи россиян и граждан стран СНГ запросили эвакуацию с Ближнего Востока
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В МИД РФ заявили, что на данный момент около одной тысячи российских граждан и граждан стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны военного конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Зайцев.
По его словам, в приоритете безопасная эвакуация граждан из зоны боевых действий. Он подтвердил, что с начала эскалации погибли 19 граждан России.
Представитель ведомства добавил, что «принципиальная позиция» МИД в том, что многолетний конфликт на Ближнем Востоке «не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами».
Об этом на брифинге в пятницу сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Зайцев.
По его словам, в приоритете безопасная эвакуация граждан из зоны боевых действий. Он подтвердил, что с начала эскалации погибли 19 граждан России.
Представитель ведомства добавил, что «принципиальная позиция» МИД в том, что многолетний конфликт на Ближнем Востоке «не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами».
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