Возрастное ограничение 18+
Жительница Башкирии нашла белый гриб весом почти в килограмм
Фото: телеграм-канал администрации Бирского района
Жительница Башкирии нашла огромный белый гриб недалеко от деревни Сосновка.
Вес боровика — 940 г, сообщает администрация Бирского района в телеграм-канале.
«Вся семья нашла удовольствие в его приготовлении и съела его с большим удовольствием», — рассказали в администрации.
По данным из открытых источников, самый большой белый гриб России был найден в 1961 году в Подмосковье, его вес составлял более 10 кг.
Вес боровика — 940 г, сообщает администрация Бирского района в телеграм-канале.
«Вся семья нашла удовольствие в его приготовлении и съела его с большим удовольствием», — рассказали в администрации.
По данным из открытых источников, самый большой белый гриб России был найден в 1961 году в Подмосковье, его вес составлял более 10 кг.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Среднеуральское предприятие выпустило в Новомариинское водохранилище молодняк сазана
19 октября 2023
19 октября 2023
В Свердловской области снизились цены на овощи
12 октября 2023
12 октября 2023