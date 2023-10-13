Возрастное ограничение 18+
В Москве полицейский борец с коррупцией арестован по делу о крупной взятке
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве полицейского начальника, который возглавлял отдел противодействия коррупции, задержали после получения крупной взятки.
Столичная прокуратура уточняет, что речь о теперь уже бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.
Взятка составила 1,1 миллиона настоящих рублей, а также два миллиона рублей и 30 тысяч долларов в виде муляжей.
«Установлено, что обвиняемый, находясь в служебном кабинете, умышленно, из корыстных побуждений, получил через посредника денежные средства в сумме 1,1 млн рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие 2 млн рублей и 30 тыс. долларов США, в качестве взятки от руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия», — сообщили в ведомстве.
Эти деньги предлагались за прекращение проверок и в целом за попустительство по службе в пользу взяткодателя.
После передачи денег сотрудник полиции был задержан. С посредником было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.
Экс-полицейский заключен под стражу, посредник — под домашним арестом.
Столичная прокуратура уточняет, что речь о теперь уже бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.
Взятка составила 1,1 миллиона настоящих рублей, а также два миллиона рублей и 30 тысяч долларов в виде муляжей.
«Установлено, что обвиняемый, находясь в служебном кабинете, умышленно, из корыстных побуждений, получил через посредника денежные средства в сумме 1,1 млн рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие 2 млн рублей и 30 тыс. долларов США, в качестве взятки от руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия», — сообщили в ведомстве.
Эти деньги предлагались за прекращение проверок и в целом за попустительство по службе в пользу взяткодателя.
После передачи денег сотрудник полиции был задержан. С посредником было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.
Экс-полицейский заключен под стражу, посредник — под домашним арестом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Нижнему Тагилу направят еще 250 млн рублей на перевод домов с печного отопление на газовое
13 октября 2023
13 октября 2023
Авиакомпания «Победа» заплатит екатеринбуржцу 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс
11 октября 2023
11 октября 2023
«Неосторожному» убийце из Берёзовского вынесли приговор
16 октября 2023
16 октября 2023