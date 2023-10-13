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В Москве полицейский борец с коррупцией арестован по делу о крупной взятке

16.41 Пятница, 20 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве полицейского начальника, который возглавлял отдел противодействия коррупции, задержали после получения крупной взятки.

Столичная прокуратура уточняет, что речь о теперь уже бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.

Взятка составила 1,1 миллиона настоящих рублей, а также два миллиона рублей и 30 тысяч долларов в виде муляжей.

«Установлено, что обвиняемый, находясь в служебном кабинете, умышленно, из корыстных побуждений, получил через посредника денежные средства в сумме 1,1 млн рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие 2 млн рублей и 30 тыс. долларов США, в качестве взятки от руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Эти деньги предлагались за прекращение проверок и в целом за попустительство по службе в пользу взяткодателя.

После передачи денег сотрудник полиции был задержан. С посредником было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Экс-полицейский заключен под стражу, посредник — под домашним арестом.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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