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В Самаре после нескольких драк подростков и мигрантов задержаны 7 человек
Фото: СУ СКР по Самарской области
В Самаре произошло несколько драк между подростками, в том числе малолетними, и мигрантами.
«По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. В ходе потасовок участникам драк причинены телесные повреждения», — сообщили в СУ СК по региону.
Задержаны семь человек, в том числе несовершеннолетние.
В одно производство объединено несколько уголовных дел (побои, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, хулиганство).
Кроме того, после публикации видео с «ненормативными комментариями произошедшего» возбудили еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти, добавили в СК.
Правовую оценку намерены дать и подросткам, и их родителям, а также действиям органов опеки и миграционной службы.
В суд направлены ходатайства о заключении подозреваемых под стражу. Причины потасовок не сообщаются.
«По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. В ходе потасовок участникам драк причинены телесные повреждения», — сообщили в СУ СК по региону.
Задержаны семь человек, в том числе несовершеннолетние.
В одно производство объединено несколько уголовных дел (побои, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, хулиганство).
Кроме того, после публикации видео с «ненормативными комментариями произошедшего» возбудили еще одно уголовное дело — об оскорблении представителя власти, добавили в СК.
Правовую оценку намерены дать и подросткам, и их родителям, а также действиям органов опеки и миграционной службы.
В суд направлены ходатайства о заключении подозреваемых под стражу. Причины потасовок не сообщаются.
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