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Прокуратура: на Дальнем Востоке выявлено 700 фактов взяточничества с начала года
Фото: Вечерние Ведомости
С начала года (январь-сентябрь) на Дальнем Востоке выявлено около 700 фактов взяточничества.
Об этом сообщает Управление Генпрокуратуры по ДФО.
«Из зарегистрированных за 9 месяцев 2023 г. порядка 700 фактов таких деяний большинство приходится на Приморский (190) и Хабаровский края (114), республики Саха (Якутия) (118) и Бурятия (77), Забайкальский край (62). Сравнительно одинаковое количество случаев взяточничества зарегистрировано в Амурской (42) и Магаданской областях (37), Еврейской автономной области (30)», — сообщают в Управлении.
Меньше всего взяток — в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9) и Чукотском автономном округе (3).
В ведомстве уточнили, что речь идет о получении, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и о мелком взяточничестве.
По данным прокуратуры, ежегодно в Дальневосточном федеральном округе выявляется «около тысячи фактов взяточничества».
Об этом сообщает Управление Генпрокуратуры по ДФО.
«Из зарегистрированных за 9 месяцев 2023 г. порядка 700 фактов таких деяний большинство приходится на Приморский (190) и Хабаровский края (114), республики Саха (Якутия) (118) и Бурятия (77), Забайкальский край (62). Сравнительно одинаковое количество случаев взяточничества зарегистрировано в Амурской (42) и Магаданской областях (37), Еврейской автономной области (30)», — сообщают в Управлении.
Меньше всего взяток — в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9) и Чукотском автономном округе (3).
В ведомстве уточнили, что речь идет о получении, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и о мелком взяточничестве.
По данным прокуратуры, ежегодно в Дальневосточном федеральном округе выявляется «около тысячи фактов взяточничества».
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