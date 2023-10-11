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СК: в Иркутской области арестован мэр города Тулуна
Фото: СУ СК по Иркутской области
В Иркутской области арестован мэр города Тулуна.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУ СК по региону.
«Следователями СК предъявлено обвинение мэру города Тулуна Юрию Кариху в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — сообщает СУ СК по Иркутской области.
Напомним, дело касается махинаций с квартирами, которые были предназначены для переселения граждан из аварийного жилья после паводка 2019 года. «В 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчиненными сотрудниками администрации муниципального образования разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению, как нуждающихся в переселении», — сообщает СК.
В пятницу Кировский районный суд Иркутска заключил чиновника под стражу до 30 ноября.
В деле еще пять фигурантов, им также предъявлено обвинение в мошенничестве. В их числе — бывшие председатель и начальник отдела по жилью КУМИ администрации города Тулуна, добавили в управлении.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СУ СК по региону.
«Следователями СК предъявлено обвинение мэру города Тулуна Юрию Кариху в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — сообщает СУ СК по Иркутской области.
Напомним, дело касается махинаций с квартирами, которые были предназначены для переселения граждан из аварийного жилья после паводка 2019 года. «В 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчиненными сотрудниками администрации муниципального образования разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению, как нуждающихся в переселении», — сообщает СК.
В пятницу Кировский районный суд Иркутска заключил чиновника под стражу до 30 ноября.
В деле еще пять фигурантов, им также предъявлено обвинение в мошенничестве. В их числе — бывшие председатель и начальник отдела по жилью КУМИ администрации города Тулуна, добавили в управлении.
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