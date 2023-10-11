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Армия Израиля объявила об эвакуации жителей города на границе с Ливаном
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Армия обороны Израиля объявила об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона, который расположен недалеко от границы с Ливаном.
Жителей планируется поселить в финансируемые государством гостиницы, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Северное командование проинформировало о своем решении мэра города. План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны», — говорится в сообщении.
Население города Кирьят-Шмона, по данным за 2020 год, около 22 500 человек.
Жителей планируется поселить в финансируемые государством гостиницы, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Северное командование проинформировало о своем решении мэра города. План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны», — говорится в сообщении.
Население города Кирьят-Шмона, по данным за 2020 год, около 22 500 человек.
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