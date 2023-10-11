Возрастное ограничение 18+

Пассажирский Боинг-737 вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности

10.48 Пятница, 20 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Пассажирский Боинг-737 авиакомпании «Сибирь», летевший из Москвы в Томск, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности.

Экипаж принял решение «ввиду некорректной работы одной силовой установки», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения будут направлены резервным бортом авиакомпании «Сибирь».

Прокуратура проводит проверку.

Напомним, на этой неделе пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу только после двух попыток. Первый самолет, а также резервный борт совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Авиакомпания «Победа» заплатит екатеринбуржцу 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс
11 октября 2023
В Екатеринбурге назвали имена лауреатов Бажовской премии-2023
13 октября 2023
Электросамокатчик сбил женщину на парковке в Серове
13 октября 2023
На мужчину в подъезде многоквартирного дома в Сосьве обрушился потолок
16 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
10:32 Екатеринбургская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на Агрономической
10:00 В Свердловской области под поезд попал 37-летний мужчина
09:55 Судебные приставы помогли бывшим супругам договориться о порядке общения с детьми
09:30 Екатеринбуржцу пропавшая полгода назад супруга прислала пугающее сообщение
20:55 Под Сухим Логом погиб пешеход, под Волчанском — пассажирка авто
20:23 День ленивца отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 В Каменске-Уральском на грани банкротства оказалось крупное предприятие
19:22 Для пожилых водителей Свердловской области предложили ужесточить медконтроль
18:39 Заботливый муж тагильчанки пойдёт под суд за кражу в Екатеринбурге
18:15 Екатеринбург вместе с Москвой примет «Всемирные игры дружбы»
17:27 В Екатеринбурге обновили 22 автобусных остановки
16:56 Прокуратура потребовала ужесточить приговор екатеринбургскому тренеру Николаю Ражеву
16:39 Ранее судимый екатеринбуржец попытался убить свою племянницу
16:02 В столице Урала на выходные закроют движение по улице Чемпионов
15:28 Методика ученых ПНИПУ и специалистов завода «Машиностроитель» защитит детали авиадвигателей от резонансного разрушения
15:27 Вице-мэр Корюков опроверг информацию о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге
15:24 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли оформить право собственности на земельный участок под гаражом, если нет технического паспорта на гараж
15:05 Среднеуральское предприятие выпустило в Новомариинское водохранилище молодняк сазана
14:30 Доходы Екатеринбурга выросли на 7,5%
14:04 В Нижнем Тагиле Lada насмерть сбила переходившую на «зеленый» женщину
13:35 В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей
13:10 В Нижней Салде подросток зарубил топором сожителя своей матери
12:39 Екатеринбуржца обвинили в ограблении и убийстве наркоторговца
12:04 В центре Екатеринбурга покажут видеоинсталляцию «Экран. Практики наблюдения»
11:32 Екатеринбургский метрополитен планирует отказаться от жетонов к 2024 году
Все новости
11:01 Армия Израиля объявила об эвакуации жителей города на границе с Ливаном
10:48 Пассажирский Боинг-737 вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
18:00 ГД в I чтении приняла поправки о наказании за «дискредитацию» добровольцев Росгвардии
17:02 В Минске отец приговорен к расстрелу за убийство ребенка, мать получила 25 лет колонии
16:22 Путин заявил, что к 2030 году 70% россиян должны быть вовлечены в занятия спортом
15:30 В Сургуте из зала суда сбежал полицейский, обвиняемый в избиении задержанных
13:48 Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП
13:00 Профсоюз: в Берлине на акциях протеста пострадали 65 полицейских
12:34 Депутаты ГД предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов
11:55 В Челябинске мужчина с ножом напал на посетителей магазина, ранены три человека
11:38 СМИ: в Подмосковье убиты родственники рок-музыканта Стаса Намина
11:12 В ГД внесли законопроект о запрете рекламы энергетиков
10:58 В Новосибирской области обрушился железобетонный мост
10:50 ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивную скидку до 1,6 млн рублей на спецтехнику Cukurova
10:40 В Вашингтоне на акциях протеста задержаны сотни человек
14:03 В Щелково против сотрудницы УК, переехавшей девушку на машине, возбудили уголовное дело
13:16 В Москве задержали третью фигурантку громкого дела о торговле людьми
12:24 Спикер ГД назвал ошибкой законопроект, разрешающий осужденным за тяжкие преступления быть учителями
11:16 После удара по больнице в Газе в нескольких странах прошли массовые протесты
10:21 Банк России остановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей
18:12 Король Иордании заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев
17:40 Самарская прокуратура проверяет сообщения о школьниках, упавших в обморок на линейке
17:10 Кыргызстан отменил «visa-run» для иностранных граждан
17:06 Выбор тарифа РКО для бизнеса: что надо знать?
16:29 Минтруд: почти 664 тысячи россиян заняты в теневом секторе экономики
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK