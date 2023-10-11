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Пассажирский Боинг-737 вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
Фото: Вечерние Ведомости
Пассажирский Боинг-737 авиакомпании «Сибирь», летевший из Москвы в Томск, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности.
Экипаж принял решение «ввиду некорректной работы одной силовой установки», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.
Пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения будут направлены резервным бортом авиакомпании «Сибирь».
Прокуратура проводит проверку.
Напомним, на этой неделе пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу только после двух попыток. Первый самолет, а также резервный борт совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.
Экипаж принял решение «ввиду некорректной работы одной силовой установки», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.
Пассажиры находятся в аэропорту Новосибирска, к месту назначения будут направлены резервным бортом авиакомпании «Сибирь».
Прокуратура проводит проверку.
Напомним, на этой неделе пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу только после двух попыток. Первый самолет, а также резервный борт совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.
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